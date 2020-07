CESSIONE CATANIA (Sondaggio): cambio di proprietà, ti aspetti sorprese?

A meno che il Tribunale non cambi idea, la Sport Investment Group Italia (Sigi) ha definitivamente assicurato la partecipazione al bando per l’avvio della procedura competitiva il cui termine per presentare le offerte scadrà il 22 luglio. Lo ha confermato l’avvocato Giovanni Ferraù, a conclusione dell’assemblea dei soci. La SpA promossa da Fabio Pagliara proverà a giocarsi le proprie carte, ma non si esclude l’eventuale interesse concreto di altri soggetti ad acquisire il Calcio Catania. Quale futuro per l’Elefante? La storia continuerà? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Cambio di proprietà, ti aspetti sorprese? Il Catania resterà in mano a Finaria Il Catania passerà alla Sigi Sono pessimista, il Calcio Catania cesserà di esistere Punto su Joe Tacopina Riusciranno a spuntarla altri soggetti Created with

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***