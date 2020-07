CORONAVIRUS A CATANIA: controlli intensificati e sanzioni nel catanese

Nel fine settimana, intensificati i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania alle attività commerciali ed ai luoghi di maggiore aggregazione dei cittadini nella provincia etnea per controllare l’osservanza delle disposizioni sul Coronavirus. Soprattutto in considerazione del registrarsi di casi in aumento nella nostra Regione ed in particolare proprio nel catanese. A seguito dell’attività di controllo della circolazione sono state complessivamente identificate 127 persone e 43 veicoli, nonché sono stati elevati verbali per complessivi 2.800 euro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***