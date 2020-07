CORONAVIRUS A CATANIA: Cibali, due contagiati violano la quarantena. Scattano le denunce

La Digos ha denunciato due soggetti residenti nel quartiere Cibali, segnalati dall’Asp come positivi al Covid-19 che non rispettavano l’ordine di permanere nel luogo di residenza. Scattate le denunce per violazione dell’art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie che prevede l’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda fino a 5mila euro. Sono in corso accertamenti per valutare la contestazione del più grave reato di epidemia colposa e ricostruire gli spostamenti dei due, allo scopo di rintracciare le persone entrate in contatto e che quindi potrebbero essere state contagiate. In seguito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sammartino, il questore di Catania, Mario Della Cioppa ha emesso specifiche ordinanze, con le quali sono stati ulteriormente intensificati i controlli su strada.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***