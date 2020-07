CORONAVIRUS A CATANIA: famiglia di Librino positiva

Martedì 14 luglio si sono registrati in Sicilia 15 nuovi casi di posività al Coronavirus. Trattasi degli 11 migranti sbarcati a Pozzallo e, secondo l’Asp di Catania, dei componenti di un nucleo familiare residente a Librino, nella periferia sud della città etnea. Non è ancora chiaro come la famiglia abbia contratto il virus ma i sanitari hanno prontamente messo in isolamento la famiglia e stanno verificando i contatti che ognuno dei quattro componenti ha avuto all’esterno.

