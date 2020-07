CORONAVIRUS A CATANIA: famiglia positiva in giro per Cibali, sanzioni sul lungomare e nuovi casi a Pedara

Preoccupazione tra i commercianti della zona di Cibali che, intervistati da lasicilia.it, non diffondendo nomi e cognomi sottolineano come i componenti di un nucleo familiare del quartiere catanese (non di Librino come erroneamente riportato, ndr) risultati positivi al tampone per il Coronavirus non rispettino l’isolamento, uscendo ogni giorno per fare la spesa o andare a prendere un caffè al bar. “Abbiamo già chiamato più volte le forze dell’ordine e la stessa Asp di Catania per segnalare questa situazione. Il problema è che da qui comincia uno scarica-barile dove a rimetterci siamo tutti noi”, l’allarme lanciato dai residenti.

Spostandoci al lungomare, controlli dei carabinieri nel tratto che va da piazza Europa a Ognina con particolare attenzione riservata alle zone di piazza Nettuno e via Del Rotolo, invitando la gente ad evitare assembramenti ed utilizzare correttamente i dispositivi di protezione. Si è registrata, inoltre, la presenza di posteggiatori abusivi ed esercizi pubblici non in regola con conseguenti sanzioni.

A Pedara, invece, si segnalano 11 nuovi casi di positività al Covid-19 tra cui alcuni bambini, due di loro ricoverati con i genitori al “San Marco”. Il fenomeno resta circoscritto a tre nuclei familiari. Il sindaco Antonio Fallica, comunque, spiega che “è tutto sotto il controllo dell’Asp, Pedara non è in una fase di emergenza”. Aggiungendo che “dobbiamo stare molto attenti per evitare di chiuderci dentro nuovamente. Questo è possibile solo spezzando la catena del contagio ed evitando terrorismo psicologico e inutili allarmismi”.

