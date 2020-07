CORONAVIRUS A CATANIA: Polizia Municipale intensifica controlli mercati ed esercizi commerciali

Nota ufficiale Comune di Catania

In considerazione dell’aumento di casi accertati di COVID-19 nel territorio della provincia di Catania e degli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi giovedì pomeriggio in Prefettura, per evitare una nuova diffusione del virus, l’Amministrazione Comunale sta aumentando le azioni volte al controllo da parte del Corpo di Polizia Municipale. Le verifiche riguarderanno sia il corretto uso della mascherina protettiva da parte degli esercenti e dei clienti sia il numero di persone presenti all’interno dei locali, affinché venga garantita la distanza sociale minima di almeno un metro.

I controlli sono già stati intensificati presso le aree mercatali, con particolare attenzione per la Fiera di Piazza Carlo Alberto, e presso gli esercizi commerciali del Centro Storico e del Lungomare, aree che in questo periodo sono particolarmente visitate da cittadini. Si ricorda che le sanzioni previste per la violazione delle norme dettate in materia di contenimento del virus COVID-19 sono la multa di 400,00 euro sia al cliente che all’esercente, con la sanzione accessoria per quest’ultimo della chiusura immediata dell’esercizio commerciale per 5 giorni. L’Amministrazione comunale confida – così come è avvenuto nel periodo del lockdown – nella piena collaborazione di tutti i cittadini catanesi per vincere anche quest’altra sfida ed evitare che vengano nuovamente adottate in ambito nazionale misure più drastiche che contribuirebbero ad affossare ulteriormente la già fragile economia della città.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***