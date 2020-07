CURIOSITA’ – L’ex rossazzurro Colantuono: “Caserta si trasferì dal Catania al Palermo su mia richiesta”

Fece tanto discutere, in passato, il trasferimento dell’ex centrocampista Fabio Caserta dal Catania al Palermo. Raffica di polemiche, tifosi rossazzurri inviperiti per il passaggio di uno dei beniamini di allora nel club storicamente rivale. Fu determinante lo zampino di un altro ex Catania, l’allenatore Stefano Colantuono che, a quei tempi, sedeva sulla panchina rosanero. Lo stesso Colantuono ne parla in un’intervista al Corriere dello Sport:

“Lo seguivo con attenzione, disputò buoni campionati a Catania. Nel Palermo mi serviva uno duttile, centrocampista, esterno, rifinitore, con propensione al gol. Ne parlai con Foschi e Sagramola e lo prendemmo. Giocatori come Fabio sono manna per gli allenatori, si allenava scrupolosamente, tirava fuori la prestazione anche se non era al massimo. Un professionista. Se l’ho seguito come allenatore? Mai perso di vista. Mi venne a trovare quando ero alla Salernitana. Sta facendo bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***