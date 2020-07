DALL’UMBRIA: “Ternana, Lucarelli attende il 23 luglio”

Dall’Umbria giungono indiscrezioni che confermano in pole position per la panchina della Ternana l’attuale allenatore del Catania Cristiano Lucarelli. Il tecnico livornese, secondo quanto riportano i colleghi de Il Messaggero, vuole aspettare il 23 luglio, quando il Tribunale chiuderà il bando per le manifestazioni d’interesse per l’acquisto del Catania. Ricordiamo comunque che, in caso di passaggio di proprietà alla Sigi, la SpA promossa da Fabio Pagliara difficilmente ripartirebbe da Lucarelli valutando due profili importanti per la Lega Pro.

