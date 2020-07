DONZELLA: “Da Catania a Trapani, Sicilia calcistica messa veramente male…”

Il collega Sebastian Donzella per tuttoc.com fa il punto sulle difficoltà attuali del calcio siciliano:

“La Sicilia calcistica è messa veramente male. Il Palermo era finito in Serie D e affronterà da neopromossa la C, i due Messina non sono riusciti nel salto dal dilettantismo, il Catania ha perso i playoff e lotta per salvarsi fuori dal campo, il Trapani appena penalizzato rischia fortemente di retrocedere dalla B, Akragas e Siracusa sono fuori dal professionismo dopo ottime annate in Lega Pro e la Sicula Leonzio, per sua fortuna, è riuscita a mantenere la categoria ma solo ai playout. Una volta la Serie A era di casa in terra sicula. Adesso, se i trapanesi retrocederanno, saranno la C e la D le categorie maggiormente rappresentative per l’Isola…”.

