FERNANDEZ (D.S. Virtus Francavilla): “Arbitro disastroso. In 11 contro 11 nettamente superiori al Catania”

La rabbia è tanta in casa Virtus Francavilla. Prima l’allenatore Bruno Trocini, poi il Presidente Antonio Magrì, adesso il Direttore Sportivo Mariano Fernandez è fortemente critico all’indirizzo dell’arbitraggio di Catania, ai microfoni di tuttoc.com:

“C’è amarezza e tanta rabbia. Abbiamo fatto un’ottima partita fino all’espulsione di Vazquez che credo racchiuda la partita disastrosa da parte dell’arbitro. Nel primo tempo c’era un chiaro calcio di rigore per noi. Nel secondo tempo lo hanno visto tutti: il passaggio di Delvino al portiere è stato col petto. L’arbitro dà rigore. Era impossibile non vederlo chiaramente e quindi viene da pensar male. C’è molta rabbia per tutti i sacrifici che abbiamo fatto perché volevamo giocare un playoff al massimo delle nostre possibilità. Ma venire penalizzati da questi episodi clamorosi è chiaro che dà molta rabbia. Non è la prima volta che ci accade. Dispiace uscire così, finché abbiamo giocato 11 contro 11 siamo stati nettamente superiori al Catania e la partita poteva sicuramente finire diversamente senza gli errori clamorosi dell’arbitro”.

