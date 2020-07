FIGC – Stipendi scadenza 15 luglio: Cassa Integrazione, sufficiente presentazione domanda

In merito alla scadenza del 15 luglio relativa al pagamento degli stipendi di marzo, aprile e maggio per i contratti ai minimi federali, giungono notizie che fanno respirare le società di Serie C. Attraverso un comunicato la Figc, in considerazione del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora concluso i procedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale (la Cassa integrazione, prevista anche per chi ha un reddito lordo annuo fino a 50mila euro), ha disposto che sia sufficiente l’avvenuta presentazione della domanda di integrazione salariale limitatamente al periodo utilizzato dall’Inps o da altro ente.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***