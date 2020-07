FOLLIERI: Foggia divisa sulla credibilità dell’imprenditore pugliese

Non getta la spugna l’imprenditore pugliese Raffaello Follieri. Spesso ha cercato di entrare nel mondo del calcio, non riuscendo nell’intento. Ci ha provato nei mesi scorsi anche andando all’assalto del Catania ma, nei fatti, non si è concretizzato nulla e, adesso, ci riprova con il Foggia. Mentre il Presidente rossonero Roberto Felleca è fiducioso per il buon esito della trattativa per la cessione del club al gruppo di Follieri, il sindaco della città foggiana Franco Landella manifesta ancora qualche perplessità.

“Siamo convinti che questo progetto crea le basi per dare un futuro migliore al Foggia, siamo convinti che questa trattativa andrà a buon fine e andiamo avanti con Follieri, sicuri che la società si rinforzerà, dopo la rinascita dell’estate 2019”, le parole di Felleca raccolte da La Gazzetta del Mezzogiorno. Non si fida, invece, il primo cittadino che sottolinea: “La diffidenza la metto da parte quando vedo i fatti. Non sono prevenuto ma è giusto che mi muova con cautela. La credibilità va giudicata dalle somme che si versano, non dall’abito con cui ci si presenta. C’è l’impegno di Follieri a ricapitalizzare il Foggia Calcio con 1 milione e 300mila euro ed ho preteso che questo versamento venga fatto su un conto corrente dedicato, presso un notaio, prima del 19 luglio”.

