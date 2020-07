FUTURO CATANIA: cresce l’attesa, si avvicinano le ore 11.00…

Attesa spasmodica per l’avvio della procedura competitiva che sancirà il destino del Calcio Catania. Tifosi in ansia, auspicando che tutto proceda per il meglio. Evitando spiacevoli sorprese, come quelle puntualmente verificatesi in questi lunghi mesi quando, ad ogni notizia all’apparenza incoraggiante, corrispondevano momenti di scoramento, ulteriori dubbi e preoccupazione.

La Sport Investment Group Italia (Sigi), che ha da sempre manifestato interesse – fin dalla denominazione di ‘Comitato’ – mercoledì ha depositato l’offerta in Tribunale. Se i contenuti non presentano irregolarità, attenendosi alla base d’asta pari a € 1.304.000 a cui dovrà aggiungersi l’aumento minimo fissato in € 25.000,00, la proposta dell’azionariato diffuso determinerà l’automatica acquisizione del Catania ’46.

A meno che non saltino fuori, a sorpresa, nuovi competitor pronti a partecipare all’asta. In questo caso si procederebbe con offerte al rialzo. La società promossa da Pagliara e Pellegrino dovrebbe avere le carte in regola per riuscire a spuntarla, ma meglio non dare nulla per scontato e attendere il triplice fischio. La chiusura della partita è fissata per le ore 11.00 con l’apertura delle buste. Ormai ci siamo, manca davvero poco e finalmente conosceremo il futuro dell’Elefante.

