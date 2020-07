GALLO (all. Ternana): “Ancora imbattuti col Catania, massimo rispetto per una squadra forte. Cambi decisivi nel secondo tempo”

L’allenatore della Ternana Fabio Gallo si gode la preziosa vittoria contro il Catania. Queste le sue parole più significative in videoconferenza:

“Le partite sono difficili. La ripresa è stata importante, la squadra ha provato in tutti i modi a pareggiare e ci è riuscita. La Ternana ha giocato al di sotto delle proprie possibilità, ma anche il Catania è una squadra forte e ne eravamo a conoscenza, così come conoscevamo la loro forza sugli esterni. Il risultato non era scontato, andiamo avanti con carattere e capacità di reazione. Sapevo di avere giocatori che potessero cambiare la partita nella ripresa e così è stato”.

“Per la quinta volta in questa stagione abbiamo affrontato il Catania. Restiamo imbattuti contro i rossazzurri dopo la sofferenza nelle ultime apparizioni di Coppa Italia e campionato, con grande rispetto per un avversario che gode di una considerazione molto alta da parte nostra. Il primo tempo della Ternana non è stato all’altezza dell’importanza del match, ma bravi noi nelle difficoltà a rimanere in gara per poi giocarcela nella ripresa come abbiamo fatto. Le partite sono lunghe, vanno giocate fino in fondo. Si può e deve migliorare. Nel secondo tempo eravamo pimpanti, vivi, abbiamo spinto. Ci sono più partite all’interno di una stessa partita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***