GALLO (all. Ternana): “Il Catania ha vinto con qualità. Giochiamo sempre per vincere, mi preoccupa l’aspetto fisico”

Per la Ternana è stato sufficiente pareggiare 0-0 contro l’Avellino. Umbri che accedono al Secondo Turno dei Play Off ed incontreranno il Catania. Fabio Gallo, tecnico rossoverde, guarda avanti con fiducia:

“La squadra ha reagito bene al ko di Coppa Italia, non piangendosi addosso, giocando senza frenesia e disputando una buonissima partita a livello qualitativo e fisico, di temperamento e cattiveria. Non siamo un gruppo di perdenti, proviamo sempre a vincere le partite. Da un pò di tempo fatichiamo ad andare a segno ma l’importante è creare occasiomi con qualità delle giocate. Il gol arriverà perchè i miei giocatori sono bravi, sanno giocare a calcio e me li tengo stretti”.

“Domenica avremo ancora il doppio risultato a disposizione ma contro una squadra di qualità che ci metterà in difficoltà. Mi preoccupa l’aspetto fisico perchè dovremo cercare di recuperare le energie spese contro l’Avellino in una serata caratterizzata dal gran caldo. Ho visto qualche immagine di Catania-Virtus Francavilla, perdevano 0-2 e sono riusciti a recuperare. La formazione rossazzurra è l’unica ad avere vinto nel Primo Turno dei Play Off, il fatto di avere siglato dei gol dipende dalla condizione e dal contesto di gara. Ho visto una partita molto spezzata, attacco contro difesa e in quelle situazioni chi ha qualità può fare la differenza ed infatti il Catania con tre giocatori bravi è riuscito a vincere”.

