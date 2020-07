GRAVINA (Pres. FIGC): “Riapertura stadi ai tifosi, ci stiamo lavorando”

Rivedere il protocollo sanitario e studiare un protocollo per la riapertura degli stadi ai tifosi. Temi toccati dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto alla festa promozione del Benevento in Serie A:

“Non tutti sanno, ma i ragazzi sono sottoposti a tantissimi tamponi. Dobbiamo tener conto che c’è la salute dei ragazzi, dobbiamo tutelarli. Non è pensabile continuare con queste procedure attualmente in vigore per dieci mesi, sarebbe devastante. Penso anche ai dilettanti, non si può ritenere applicabile un protocollo simile. Dobbiamo creare i presupposti per far si che il calcio si possa realmente praticare. Stiamo lavorando anche a un protocollo per la riapertura degli impianti al pubblico. Abbiamo stilato la possibilità di presentare al Comitato tecnico-scientifico, tramite il Ministro Spadafora, un nuovo protocollo sia per il mondo professionistico che dilettantistico. Tutti devono vivere questi eventi, tifosi inclusi“.

