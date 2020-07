GRAZIANI, l’ex Catania in versione muratore: “I giocatori che si lamentano del caldo li farei lavorare con me…”

L’ex allenatore del Catania Ciccio Graziani, che riportò i rossazzurri in Serie B nel 2002 in tandem con Maurizio Pellegrino, punzecchia i calciatori che si lamentano per il ritorno in campo facendo i conti con il caldo eccessivo. Lo fa pubblicando un video su Facebook in cui, a petto nudo, effettua dei lavori all’esterno della propria abitazione.

“Farei lavorare con me i calciatori che si lamentano del caldo – dice – Io ce l’ho con chi si lamenta e dice che fa troppo caldo per giocare a pallone alle 17.15 o alle 19.30: è dalle 8.00 che c’è da fare questo massetto di cemento e stiamo lavorando per farlo. Se venissero qui io dico che preferirebbero sicuramente giocare a pallone”.

