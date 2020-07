LA DOMENICA ALLO STADIO: “Dispiaciuti per la separazione con Lucarelli. Sarà rifondazione, facciamo tutti la nostra parte”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, dopo il saluto di mister Cristiano Lucarelli:

“Non possiamo giudicare le scelte societarie, perché sappiamo che il momento è difficile, ci sono urgenze da fronteggiare, una situazione economica difficile da risanare. Siamo tutti consapevoli del momento che sta attraversando il Catania. Quella che ci aspetta è una rifondazione, che chiederà tempo, risorse e capacità. Enorme impegno da parte della società, pazienza e comprensione da parte nostra. Come al solito chiediamo solo serietà, rigore, dedizione e passione. Per questo, pur dispiacendoci per la separazione con mister Lucarelli, di cui abbiamo imparato ad apprezzare lo spessore umano, sappiamo che in questo momento le priorità sono altre, i momenti diversi, le necessità non conciliabili. Facciamo tutti la nostra parte e affronteremo nel migliore dei modi possibili questa situazione. La speranza, mister, è di rincontrarci, e di percorrere insieme quel pezzo di strada che, sia noi che tu, sappiamo ancora di avere davanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***