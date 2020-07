LA DOMENICA ALLO STADIO: “Ore lunghe, minuti pesanti, secondi carichi di ansia per il futuro del Catania…”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, verso l’udienza di giovedì che sancirà il futuro del Calcio Catania:

“Mancano poche ore e poi conosceremo il futuro del Catania. Sono ore lunghe, minuti pesanti, secondi carichi di ansia. Il destino di una straordinaria storia di appartenenza, passione, territorio, radici, amicizia e militanza, lunga 74 anni, si farà giovedì 23 luglio. Anche nel 1993 era di luglio, quando qualcuno cercò di far sparire il Catania. Non rimanemmo con le mani in mano, e non lo faremo nemmeno adesso: dove si compirà il destino del Catania, noi ci saremo. Staremo lì fino a quando qualcuno ci dirà che la nostra gloriosa storia continua. Di padre in figlio, come è stato sino ad ora. E staremo lì con chi vorrà esserci. Insieme a noi, solo per il Catania. Per la nostra maglia, per la nostra bandiera, per la nostra città”.

