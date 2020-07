TRAGEDIA PALERMO: arriva la vicinanza del popolo rossazzurro

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, esprime solidarietà alla città di Palermo a seguito della bomba d’acqua che ha causato due morti, automobili sommerse e trascinate dalla corrente, gente a nuoto per salvarsi e per salvare altri in difficoltà, bambini portati in spalla e passeggeri in preda al panico sugli autobus: “Ancora una volta – si legge – contiamo i morti per il maltempo, una vergogna senza fine. Palermo, rialzati!”.

Anche i Liotrizzati, gruppo di tifosi che segue normalmente le partite del Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, manifestano vicinanza ai cugini palermitani: “È brutto vedere l’essere umano inerme di fronte alla forza della natura. Condoglianze alle famiglie dei due morti nel nubifragio che ha colpito Palermo. Vicini alla popolazione palermitana, oltre ogni rivalità!”.

Non è la prima volta che dalla tifoseria rossazzurra giungono messaggi di questo tipo al popolo palermitano. Come due anni fa, con alcuni striscioni esposti allo stadio in memoria della tragedia di Casteldaccia che distrusse la vita di nove persone per l’esondazione del fiume Milicia.

