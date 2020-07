DA ‘LA SICILIA’: nuovo CdA, poi priorità all’iscrizione. Ipotesi Tacopina resta viva. Rebus allenatore, si studia ogni ipotesi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania subito al lavoro. Primo step il nuovo CdA, poi priorità all’iscrizione”. Così titola il quotidiano La Sicilia. Settimana prossima la Sigi ufficializzerà il Consiglio d’Amministrazione rossazzurro. Vincenzo Guerini e Massimo Mauro si occuperanno dell’area tecnica, con mansioni diverse tra campo e scrivania. A Mauro, in particolare, spetterà il compito di intrattenere rapporti diplomatici tra il Calcio Catania e le altre società. Viene rimarcato, poi, l’incontro tenutosi a Roma tra Fabio Pagliara ed il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, a conferma dell’importanza dei contatti istituzionali. In relazione a possibili nuovi ingressi in in Sigi, si riporta che “in futuro potrebbero aggiungersi imprenditori e figure più o meno note al mondo del calcio: fra tutti spicca sempre il nome dell’italo-americano Joe Tacopina”. Rebus allenatore: Cristiano Lucarelli, con ancora un anno di contratto, resta il primo della lista ma Maurizio Pellegrino sta studiando ogni ipotesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***