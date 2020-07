DA ‘LA SICILIA’: Nicolosi nuovo Presidente? Allenatore, Auteri-Raffaele davanti a tutti

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Gaetano Nicolosi, maggiore azionista della Sigi, dovrebbe essere il nuovo Presidente del Calcio Catania secondo quanto riporta il quotidiano locale. Si va verso l’accettazione della carica con Nico Le Mura probabile Amministratore Unico. Per quanto riguarda il capitolo allenatore, i nomi di maggior spicco per il dopo-Lucarelli sono Gaetano Auteri – che però costa parecchio – e Giuseppe Raffaele, attualmente in pole position. Relativamente alla presenza di Joe Tacopina a Catania, per una forma di rispetto anche nei confronti della Sigi l’avvocato-manager statunitense si è limitato a parlare esclusivamente di “bella giornata”, gustandosi “un bell’arancino, pasta alla norma, una granita favolosa” oltre a “una cena deliziosa” in serata.

