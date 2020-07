DA ‘LA SICILIA’ – Pagliara: “Futuro Catania dipende dal Tribunale, noi non molliamo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Conferme sul fatto che la Sigi non intenda mollare, relativamente al tentativo di acquisire il Calcio Catania, ma sono ore frenetiche per reperire nuovi fondi e risorse. Il dottor Fabio Pagliara, Presidente della Sigi, auspica il buon esito delle operazioni al quotidiano La Sicilia:

“Il futuro del Catania dipende dal Tribunale ma noi non molleremo. Bisogna essere al di sopra di ogni sospetto. A noi interessa che chi vuole acquistare il Catania non sia in alcun modo ‘sub iudice’. Necessario trovare nuovi investitori e risorse aggiuntive, in queste ore i soci e i nuovi consulenti lavorano alla costruzione di un’offerta che resti ferma nei presupposti di un progetto economico credibile e solido, ma che dia ulteriori garanzie di inattaccabilità. Saremo, se le condizioni lo consentiranno, uno strumento conteingente per consentire al calcio catanese di tornare dove merita. Mi auguro che dal 24 il problema diventi quello dell’scrizione al campionato e del duro lavoro per un progetto sportivo all’altezza del blasone e dell’attuale situazione economico-finanziaria”.

