DA ‘LA SICILIA’: “Sigi ad un passo, colloquio Tacopina-Astorina. Raffaele verso la panchina etnea?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano La Sicilia viene rimarcato l’atto d’amore della Sigi nel tentativo di acquisire il Calcio Catania, titolando che la SpA sarebbe “a un passo dal club etneo”. Viene aggiunto, inoltre, che nelle prossime ore aderiranno quasi sicuramente altri due imprenditori di cui uno del Nord Italia. Joe Tacopina, ex proprietario del Venezia, si troverebbe invece a Roma e pare che fino a ieri abbia avuto un lungo colloquio telefonico con l’Amministratore Unico del Catania Gianluca Astorina. Vedremo se parteciperà in extremis alla procedura competitiva. Per quanto concerne l’aspetto tecnico del progetto Sigi, si legge che “i tifosi invocano la conferma di Cristiano Lucarelli”, ma Maurizio Pellegrino avrebbe avvicinato Giuseppe Raffaele come probabile futuro allenatore rossazzurro.

