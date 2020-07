DA ‘LA SICILIA’: Sigi, nuovi ingressi. Non si esclude Grimaldi futuro sponsor. Tacopina, marcia indietro o colpo a sorpresa?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Mentre la Sigi è pronta a presentare l’offerta per partecipare al procedimento competitivo finalizzato all’acquisizione del Calcio Catania, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia si registrerebbe l’ingresso di due nuovi soci nella SpA promossa da Pagliara e Pellegrino. Per quanto riguarda Grimaldi Group non si esclude un futuro coinvolgimento come sponsor, ma non farà parte della Sigi che se dovesse acquistare il Catania si affiderà alla nota società Infront la quale coinvolgerebbe qualche nome di prestigio a livello di sponsorizzazioni. C’è poi l’incognita Joe Tacopina. Ad assisterlo è il legale catanese Salvo Arena, il quale ha commentato con una risposta frettolosa: “Mi dispiace ma non sono autorizzato a parlare di questa vicenda”. Marcia indietro o arriverà il colpo a sorpresa?

