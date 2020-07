DA ‘LA SICILIA’: Tacopina in settimana a Torre del Grifo? Lucarelli, in caso di addio spunta l’ipotesi Auteri

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Attesi nuovi soci in Sigi per fortificare l’azionariato diffuso. Chissà che tra questi non figuri l’avvocato-manager statunitense Joe Tacopina. Lo stesso Fabio Pagliara ha riferito di contatti con l’ex patron del Venezia. In settimana, forse giovedì, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia Tacopina sarà a Catania per visitare Torre del Grifo Village e avere un quadro più preciso della situazione. Potrebbe coinvolgere aziende o persone facoltose all’interno del progetto. Per quanto riguarda il capitolo allenatore, se da una parte Maurizio Pellegrino ha confermato mister Cristiano Lucarelli, quest’ultimo ha ammesso di cominciare a guardarsi intorno mettendo in dubbio la sua permanenza. In caso di addio di Lucarelli, oltre all’ipotesi legata a Giuseppe Raffaele si è fatto anche il nome di Gaetano Auteri, più volte in passato accostato al Catania.

