LELE CATANIA: l’ex rossazzurro vuole chiudere la carriera a Siracusa

Ritorno al Siracusa per l’attaccante catanese ed ex rossazzurro Emanuele Catania. Nei giorni scorsi era stato accostato anche all’Acireale, alla fine l’ha spuntata il club aretuseo a cui il giocatore è sempre rimasto affettivamente legato. Il Siracusa milita in Eccellenza e l’ingaggio di Catania è collocabile nel contesto di una stagione che si preannuncia ambiziosa. Il calciatore classe 1981, che di recente ha lasciato la Sicula Leonzio ottenendo la salvezza sul campo, ha in mente l’obiettivo di chiudere la carriera a Siracusa.

