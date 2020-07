LIGUORI – CASTIGLIA: gli ex Catania nella stessa squadra in D

Nuova avventura professionale per due calciatori con trascorsi in rossazzurro. Il giovane attaccante classe 1999 Michael Liguori – che ha totalizzato due presenze in C con il Catania lo scorso anno – dopo l’amarezza per la mancata promozione in extremis tra i professionisti del Notaresco, cambia casacca ripartendo ancora una volta dal campionato di Serie D. Trovato infatti l’accordo per il passaggio alla Recanatese. Stessa destinazione per il 32enne centrocampista Ivan Castiglia, con tanta esperienza acquisita nel calcio professionistico e che, alle pendici dell’Etna, ha totalizzato una ventina di apparizioni.

