LODI: Play Off ancora all’insegna della sfortuna per il centrocampista ex Catania

Maledizione Play Off per Francesco Lodi. Il centrocampista napoletano ha provato a vincerli a Catania in questi anni, non riuscendo nell’intento. La Triestina gli ha offerto la possibilità di ritentare l’impresa, ma anche in questo caso il campo non ha dato ragione a Lodi, malgrado quest’ultimo sia stato protagonista della scena. In rossazzurro ebbe, in particolare, il merito di trasformare il rigore della speranza al “Massimino” contro la Robur Siena ma una traversa colpita direttamente da calcio di punizione negò a Lodi la gioia di approdare in finale.

La scorsa stagione, invece, nella semifinale d’andata col Trapani il giocatore classe 1984 rivitalizzò il Catania mettendo a segno la doppietta del definitivo 2-2. Da menzionare il primo gol di Lodi, addirittura da centrocampo. In occasione del match di ritorno non bastò una prova generosa per avere ragione dei granata. Anche giovedì, avversario il Potenza al “Viviani”, Lodi si è espresso a buoni livelli ma colpendo una incredibile traversa che avrebbe potuto cambiare le sorti di un incontro per lunghi tratti dominato dalla Triestina. Ancora una massiccia dose di sfortuna per l’ex rossazzurro, contrattualmente legato ai giuliani fino a giugno 2021.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***