LUCARELLI: 70 partite sulla panchina del Catania, più di 100 punti conquistati

Tenendo conto anche della prima stagione sulla panchina del Catania, mister Cristiano Lucarelli ha totalizzato quota 70 partite ufficiali in rossazzurro tra Serie C, Coppa Italia e Play Off. Bilancio complessivo di 36 vittorie, 19 pareggi e 15 sconfitte con 112 reti all’attivo e 67 subite. In campionato ha raccolto un totale di 102 punti registrando una media di 1,82 a partita su 56 gare.

Il 6-0 e 5-2 alla Paganese, il 4-0 di Catanzaro, il 6-0 all’Akragas ed il 6-1 inflitto al Rende (stagione 2017/18) rappresentano le gare più ricche di gol della gestione Lucarelli. Sono tre, invece, le sconfitte dal passivo più pesante per il tecnico livornese: il clamoroso 5-0 di Monopoli (2017/18) e, quest’anno, il 3-0 di Catanzaro ed il 3-1 favorevole alla Paganese, risultati maturati in campionato.

