LUCARELLI: “Tifosi, vi sentiamo sempre vicini. Abbiamo scelto di lottare ed onorare la vostra fiducia”

Catania di scena al “Liberati” di Terni domenica. Mister Cristiano Lucarelli va avanti per la sua strada, mantenendo viva la speranza di proseguire il percorso ai Play Off:

“I fatti extracampo non devono riguardarci. Abbiamo scelto di lottare per la maglia – afferma a La Gazzetta dello Sport – di onorare la fiducia che i tifosi ci hanno accordato. Tentiamo l’impossibile, siamo ancora in corsa al di là del futuro difficile del Catania inteso come club. Il nostro compito è stupire sul campo e, contro il Francavilla, quella rimonta ha confermato la bontà dei calciatori e l’orgoglio dei ragazzi che hanno affrontato il match per di più a porte chiuse. I tifosi li sentiamo vicini. Un gesto, un messaggio, un’iniziativa. Siamo sempre idealmente scortati dai catanesi e questo clima idilliaco non può che far bene al gruppo”.

