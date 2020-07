MARCHESE: vorrebbe giocare ancora, ma guarda anche ad un futuro da allenatore

Oltre 300 apparizioni da professionista indossando le casacche di Catania, Bari, Genoa, Salernitana, Chievo, Torino e Treviso. Otto stagioni vissute in maglia rossazzurra, lasciando tre anni fa la Serie A nella speranza di contribuire a rilanciare le sorti dell’Elefante. Purtroppo così non è stato e, da poco meno di due settimane, Giovanni Marchese ha lasciato Catania per scadenza di contratto, non accettando la proposta di rinnovo gratuito fino ad agosto.

Oggi il difensore di Delia è completamente libero da vincoli e riflette attentamente sul proprio futuro. Continuerà a giocare solo qualora ricevesse un’offerta ritenuta seria. Altrimenti appenderà le scarpette al chiodo e sta già valutando da tempo la possibilità d’intraprendere la carriera di allenatore, avendo già acquisito il patentino base. Vincenzo Montella e Rolando Maran, tecnici che lo hanno aiutato molto nel suo percorso, tra i modelli da seguire per un futuro in panchina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***