MAXI LOPEZ: l’ex Catania accostato alla Sambenedettese, ma è una bufala

Domenico Serafino, Presidente della Sambenedettese, ha smentito nei giorni scorsi una notizia che stava facendo sognare i tifosi rossoblu: l’interesse per Maxi Lopez. L’ex attaccante del Catania nella prossima stagione non ripartirà dal club marchigiano, come sottolineato dallo stesso Serafino ai microfoni di rivieraoggi.it:

“Ma come è possibile che io debba leggere che ho contattato un calciatore così importante. Una pura invenzione che crea illusioni danneggiando me e, di più, la Sambenedettese. I giornalisti locali in particolare, fino a prova contraria, dovrebbero amare o perlomeno non cercare di far del male alla squadra della propria città. O peggio ancora usare la Samb per “scoop” improponibili”.

