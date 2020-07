MINCIARELLI (Ternana News): “Contro il Catania una delle più brutte prestazioni degli ultimi decenni…”

Il collega Massimo Minciarelli, attraverso un editoriale redatto per ternananews.it, fa un passo indietro riferendosi al pareggio in extremis ottenuto dai rossoverdi al “Liberati”. Eccone un estratto:

“Diciamocelo chiaramente: fino a 20 minuti dalla fine della partita contro il Catania avevamo assistito ad una delle più brutte prestazioni della Ternana degli ultimi decenni.

Solo un mezzo tiro in porta, nel contesto di un incontro dominato tatticamente e tecnicamente dalla formazione etnea che, non a caso, era meritatamente riuscita a passare in vantaggio. Poi, come talvolta accade nel calcio, sono bastati tre o quattro cambi azzeccati per rivedere all’opera una squadra fatta di giocatori degni della maglietta che indossano”.

