MUSACCI: l’ex centrocampista del Catania riparte dal Tau Altopascio

21 apparizioni con la maglia del Catania per Gianluca Musacci, nel contesto di un’annata particolarmente complicata. Era il campionato di Lega Pro 2015/16, i rossazzurri evitarono in extremis i Play Out a seguito della vittoria sulla Fidelis Andria maturata all’ultima giornata. Successivamente il centrocampista lasciò la sponda rossazzurra della Sicilia indossando la casacca dell’ACR Messina, prima di vestire le maglie di Viterbese, Paganese e Real Forte Querceta. Oggi fa parte della rosa del Tau Calcio Altopascio, club militante in Eccellenza.

Quando affrontò il Catania da avversario nel derby con il Messina, Musacci commentò in questi termini la sua esperienza alle pendici dell’Etna: “In rossazzurro ho vissuto un’esperienza complicata. Alla fine della scorsa stagione sono finito fuori rosa, trattato come il capro espiatorio, un momento che mi è servito a modellare il carattere e che mi ha permesso di interpretare al meglio il ruolo di capitano del Messina”.

