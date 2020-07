CATANIA IN LEGA PRO: tifo rewind, festa al “Massimino” nella ‘Giornata dell’Orgoglio RossoAzzurro’

5 giugno 2016. Pomeriggio di festa allo stadio Angelo Massimino. La ‘Giornata dell’Orgoglio RossoAzzurro’ ha visto scendere in campo alcune delle Vecchie Glorie del Catania, confrontandosi sul rettangolo di gioco all’insegno dell’amicizia e del rispetto. Onorando i colori rossazzurri della Sicilia. Entusiasmo in campo e sugli spalti. Aperti i settori di Curva Nord e Tribuna A, dando vita ad un clima di gioia, spensieratezza ed amore per il Catania. Applauditissimi tutti i protagonisti sul prato del “Massimino”. In particolare il grintoso Gennaro Monaco, tra gli altri anche Giuseppe Mascara, oltretutto entrato nel tabellino dei marcatori siglando un gol di pregevolissima fattura, come ai bei tempi. “Sotto la Curva, venite sotto la Curva”, l’urlo della Nord all’indirizzo di giocatori ed allenatori presenti. Tutti amati ed osannati dal popolo etneo che, con orgoglio e fierezza, ha ribadito la propria passione e fede per il Catania. Gol, cori, coreografie e musica hanno fatto da cornice al lieto evento.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***