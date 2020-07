PARTIPILO (Ternana): “Catania? Giocando come sappiamo siamo in grado di far male a chiunque”

Anthony Partipilo, attaccante della Ternana, in vista del confronto con il Catania ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Sicuramente la sconfitta contro la Juve ci ha dato ancora maggiori stimoli e rabbia per affrontare i Lupi. Dovremo fare grande attenzione perché giocando ogni tre giorni dovremo lavorare bene nella fase di recupero in modo tale da dare il meglio in ogni singolo match. Il Catania? Più che pensare alle qualità dell’avversario, nonostante il Catania sia davvero una buona squadra, preferisco concentrarmi sulle nostre in modo tale da dare il massimo a prescindere da chi ci troveremo di fronte. Ogni squadra ha le proprie caratteristiche, ma se giochiamo come sappiamo fare possiamo far male a chiunque”.

