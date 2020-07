PINTO: rumors da Avellino per il terzino rossazzurro

Voci di mercato dalla Campania per il terzino sinistro del Catania Giovanni Pinto. In attesa di definire l’iscrizione al prossimo campionato, sulle tracce del giocatore ci sarebbe l’Avellino. Secondo quanto riporta l’emittente televisiva irpina Prima Tivvù, Pinto sarebbe stato sondato qualche settimana fa dalla società biancoverde, non intavolando però alcuna trattativa per il momento. Il profilo del calciatore rappresenterebbe un’opzione valida per la sostituzione del promettente Fabiano Parisi, nel caso in cui quest’ultimo – come sembra – dovesse lasciare Avellino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***