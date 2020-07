PROF. FARACI: “Pulvirenti, è stata una crescita rapida ma…”

Fine di un ciclo per il Catania di Antonino Pulvirenti. Il prof. Rosario Faraci, docente dell’Università di Catania, ha espresso la sua opinione sull’attività imprenditoriale di Pulvirenti ai microfoni di ienesiciliane.it:

“Quella di Pulvirenti è stata una crescita rapida, diversificata in vari ambiti di business. Ad una crescita così rapida dei numeri, in alcuni business ad elevato cash flow come per i supermercati e il trasporto aereo, non è mai corrisposta una analoga crescita sul piano organizzativo, una solida impostazione manageriale e una rigorosa politica finanziaria delle sue aziende. Ebbi modo di scriverlo anni fa, nel 2012, quando la WindJet si avviava al fallimento dell’avventura nei cieli d’Italia e d’Europa e non solamente per colpe imputabili all’abbraccio mortale di Alitalia, la compagnia di Stato. Allora, Pulvirenti aveva fatto l’errore strategico di non affidarsi ad un management competente. Se gruppi che crescono così velocemente, per una serie di contingenze talora anche fortuite, non si dotano di management professionale ed indipendente, il modello tutto incentrato sull’unica figura dell’imprenditore entra in fibrillazione”.

