RACCOLTA FONDI: i ringraziamenti di Lucarelli e squadra ai tifosi rossazzurri

Mister Cristiano Lucarelli e capitan Marco Biagianti ringraziano i tifosi per la raccolta fondi organizzata negli ultimi giorni che ha fruttato poco più di 9mila euro per sostenere economicamente i giocatori:

LUCARELLI – “Voglio e vogliamo ringraziare sentitamente la città di Catania per questo incredibile gesto , più unico che raro nel mondo del calcio. Donne, Uomini, Bambini, Anziani, Disoccupati, Pensionati, cassaintegrati hanno voluto dare il loro contributo economico come gesto d’amore per la propria squadra. Calcio d’altri tempi come piace a me”-

BIAGIANTI – “Passeggiando per Torre del Grifo vedo in terra un bigliettino, penso, cosa sarà mai?!⁣ – “Maccooo siamo Noi!!!”⁣ – Voi chi?⁣ – “Ancora n’ha caputu nenti? ⁣ Siamo nuatri, i tifusi ro Catania. ⁣ La Curva Nord ha lanciato questa bellissima iniziativa ed anche se il Coronavirus a tanti di noi ci ha messo in ginocchio, pensavi che vi lasciavamo soli? Per questi colori noi facciamo di tutto!⁣ Guarda, ci sono picciriddi, gente anziana, anche il Sindaco!⁣ Questa si chiama Fede, Passione, Amore.⁣ Saremo con voi durante il viaggio, negli spogliatoi mentre vi allacciate le scarpette, mentre farete il cerchio, Noi saremo con Voi.⁣ Noi e Voi, ricordi Marco?!”⁣ DEVI VINCERE, DEVI VINCERE! #letsgoliotru⁣ A nome di tutti noi..⁣ GRAZIE CATANIA!”.

