RAFFAELE (all. Potenza): si raffredda la pista che porta a Catanzaro?

Giuseppe Raffaele veniva segnalato nei giorni scorsi come in netto vantaggio sulla panchina del Catanzaro. Spesso, però, le dinamiche di mercato determinano cambiamenti inattesi. Così accade che i giallorossi, che hanno perfezionato l’ingaggio del Direttore Sportivo ex Monopoli Massimo Cerri, valutino anche altri profili: in particolare Fabio Gallo, Mauro Zironelli e Giorgio Roselli (accostato anche al Catania, ndr). Al momento le quotazioni di Raffaele sembrano in calo, con la pista catanese che potrebbe riaprirsi per quest’ultimo in caso di addio di Cristiano Lucarelli.

