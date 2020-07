ROSSETTI (ex Catania): “Mi fa piacere vestire la maglia dell’Acireale”

Acireale con punta con decisione al salto di categoria in Serie C. Tra le operazioni di mercato più importanti della società granata spicca l’ingaggio dell’ex attaccante del Catania Mattia Rossetti, ormai in dirittura d’attivo. Lo stesso giocatore rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport manifestando la propria gioia per il passaggio all’Acireale, reduce dall’esperienza vissuta all’ACR Messina:

“Mi fa piacere vestire la maglia granata, mi onora l’interesse di mister Pagana e del direttore Chiavaro nei miei confronti. Mi hanno cercato quando erano in Serie C con il Siracusa e lo scorso anno, quindi spero di non deluderli. Puntiamo alla vittoria, non c’è dubbio, se l’obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Credo che tra le mie caratteristiche migliori ci sia la velocità ed il tiro da fuori. Tante volte mi è capitato di sorprendere i portieri avversari per la potenza del tiro, ma anche di testa mi piace cercare il pallone“.

