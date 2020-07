SARNO: “Riscatto Triestina, sono fiducioso. Marotta, B meritata dopo stagione particolare a Catania”

Intervistato da trivenetogoal.it l’attaccante Vincenzo Sarno, ceduto dal Catania alla Triestina in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un numero prestabilito di presenze, parla del suo futuro e di questi Play Off, complimentandosi con l’ex rossazzurro Alessandro Marotta per la conquista della B con il Vicenza:

“Riscatto del cartellino da parte del club alabardato? Sono fiducioso perchè se passiamo (triestini di scena domenica ai Play Off contro il Sudtirol, ndr) divento in automatico di proprietà della Triestina. Dopo tre mesi non potrà sicuramente essere come prima, inoltre giochiamo in un mese nel quale di solito stiamo in vacanza, non è sicuramente uguale alla stagione regolare. Saranno dei playoff particolari e per me non c’è una favorita, ci sono delle squadre che sono avvantaggiate per le posizioni ottenute in campionato ma ciò che conta è come si arriva dal punto di vista fisico e mentale. Posso dire che se fossi un avversario della Triestina non sarei così contento di incontrarla. sono contento per il mio amico Marotta che sento spesso e gli ho fatto i complimenti: l’anno scorso ha passato una stagione particolare a Catania e si è meritato questa promozione”.

