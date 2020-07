SCHELOTTO: “Catania, conservo il ricordo del mio primo gol in A”

Attualmente milita nel Brighton, ma Ezequiel Schelotto potrebbe lasciare l’Inghilterra qualora non raggiungesse l’accordo per il rinnovo contrattuale. Chissà che non torni in Italia. L’ex rossazzurro ricorda i suoi trascorsi nel nostro Paese, ai microfoni di Tuttosport:

“Tanti club hanno già bussato ed ho intenzione di ascoltare tutti. Ho giocato ovunque, da Nord a Sud, e di ogni piazza conservo qualcosa di speciale. Dalla doppia promozione con il Cesena al primo gol in Serie A in un Catania-Lazio, dall’incredibile salvezza ottenuta con l’Atalanta alle parole di Moratti dopo aver deciso il derby di Milano“.

La rete messa a segno al “Massimino” si riferisce al mese di aprile del 2011. A dire il vero non fu un ricordo positivo per i tifosi rossazzurri, visto che la Lazio s’impose con il risultato di 4-1 sul Catania di Simeone. Schelotto siglò il momentaneo 1-1, nella gara in cui venne osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Cinesinho, ex calciatore del Catania scomparso nei giorni che precedettero l’incontro.

