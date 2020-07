SERIE B – Pescara: da un ex Catania all’altro, Sottil al posto di Legrottaglie in panchina

Nuovo contratto in meno a libro paga per il Catania. Scaduto il vincolo con Andrea Camplone, l’altro ex rossazzurro Andrea Sottil – che era ancora contrattualmente legato al club dell’Elefante fino a giugno 2021 – ha firmato l’accordo per la risoluzione nelle scorse ore ed ha già lasciato la Sicilia per ratificare l’intesa con il Pescara fino al termine della stagione. Società abruzzese che già nei mesi scorsi aveva contattato Sottil, ma non se ne fece nulla proprio per questioni di natura contrattuale che bloccarono anche altre squadre interessate al profilo del tecnico di Venaria Reale. Sottil sostituisce in panchina l’ex Catania Nicola Legrottaglie, che non è riuscito ad ottenere in prima squadra i risultati sperati.

