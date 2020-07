SERIE C 2020-21: in attesa degli ultimi verdetti si prospetta un Girone C nuovamente a grandi firme

Aspettando gli ultimi verdetti sul fronte del calcio giocato si ipotizza un Girone C di Serie C nuovamente a grandi firme per la stagione che verrà. Il Catania innanzitutto attende l’esito del procedimento competitivo in Tribunale il 23 luglio, successivamente dovranno essere effettuati tutti i passaggi societari e formalizzata l’iscrizione al prossimo campionato entro il 5 agosto.

La composizione del raggruppamento centro-meridionale è ancora tutta da definire. Del resto quattro squadre provenienti dal Girone C sono ancora in corsa ai play-off (Bari, Potenza e Ternana) e in Serie B sono quattro le compagini del Centro-Sud in lotta per non retrocedere (Pescara, Juve Stabia, Cosenza e Trapani). Ciò nonostante la terza serie del calcio italiano sarà ulteriormente nobilitata dalla presenza di Avellino, Catanzaro e del redivivo Palermo, con cui si prospetta il ritorno del derby a sette anni di distanza dall’ultimo confronto.

Il prossimo campionato (il cui format resterà inalterato) vedrà misurarsi sia società ampiamente rodate nella categoria come Casertana, Cavese, Paganese, Sicula Leonzio, Vibonese e Virtus Francavilla che nuove realtà come Picerno. Non mancano i nodi da sciogliere sulla composizione geografica che riguarda la collocazione delle squadre laziali (Viterbese) ed abruzzesi (Teramo), senza dimenticare le possibili riammissioni (Rende?) e ripescaggi (Savoia e Foggia attendono) a completare un quadro incrementato dalla presenza di Bitonto e Turris, le altre due neopromosse dai dilettanti. La matricola neroverde (al debutto assoluto tra i pro) andrà ad accrescere la componente pugliese del Girone C, mentre i torresi dopo quasi vent’anni di assenza torneranno a giocare tra i professionisti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***