SERIE C 2020-21: da Siena a Lentini, quanti dilemmi societari in vista della nuova stagione

Non solo il Catania. Da Siena a Lentini perdurano i dilemmi societari in vista della prossima Serie C, il cui atto conclusivo della stagione 2019-20 è fissato per mercoledì 22 luglio, giorno in cui si disputerà la finale play-off tra Reggiana e Bari che determinerà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Monza, L.R. Vicenza e Reggina. Come ogni estate, la Serie C si trova a fare i conti con le problematiche di una categoria inappetente sul lato economico. Come se non bastasse, la pandemia di Covid-19 inevitabilmente ha messo in ginocchio anche il mondo dello sport con conseguenze devastanti per professionisti, dilettanti, attività giovanile e di base.

Nella terza serie del calcio italiano le situazioni più delicate riguardano Arezzo, Catania, Potenza, Sicula Leonzio e Siena. Se le due toscane potrebbero cambiare proprietà a stretto giro di posta, a Lentini tutto tace in merito al futuro della compagine cittadina tornata tra i professionisti nel 2017. La società è in vendita ma ad oggi nessuno si è fatto avanti per rilevare il club bianconero. A Potenza il presidente Salvatore Caiata nei giorni scorsi ha lanciato un disperato grido d’allarme rivolto principalmente alle istituzioni locali, tuttavia si starebbe ugualmente adoperando per proseguire sostenuto dagli sponsor storici.

Acque agitate anche a Trapani, con la squadra fortemente a rischio retrocessione in Serie C. Alla vigilia della trasferta di Pisa i giocatori hanno messo in mora la società per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al mese di aprile. I due punti di penalizzazione inflitti in appello dalla Caf per inadempienze Covisoc pesano come un macigno sulla classifica della formazione trapanese, che registra un ritardo di sei punti sul quartultimo posto attualmente occupato dalla Juve Stabia.

