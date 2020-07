Svanisce in un sol colpo il sogno del Campodarsego. La squadra veneta si era assicurata sul campo la vittoria nel suo girone di Serie D, ma la società del Presidente Daniele Pagin ha comunicato la decisione di non iscriversi al torneo di C 2020/2021. Doccia fredda per i tifosi biancorossi. Salta il primo club in Lega Pro, in vista dell’iscrizione al prossimo campionato.

