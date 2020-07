SERIE C: ad Avellino uno stadio per tre squadre?

Potrebbe registrarsi una novità abbastanza insolita, in vista del prossimo campionato di Serie C girone C. La neo promossa Turris, da giorni alle prese con il nodo stadio che metteva a rischio l’iscrizione, pare abbia risolto i problemi ottenendo la concessione del “Partenio-Lombardi” di Avellino, non essendo attualmente a norma l’impianto di Torre del Greco. Lo stadio irpino, pertanto, ospiterebbe le partite di Avellino e Turris. Ma non solo. La Casertana, infatti, ha comunicato attraverso una nota ufficiale di avere ricevuto il nulla osta per disputare le sue gare interne al “Partenio”, registrandosi la momentanea inagibilità del “Pinto”. Adesso si attende il responso finale da parte della Figc al momento dell’emissione della Licenza Nazionale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***