SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Più amareggiati di Catania, eravamo ad un passo dalla B”

Dopo la Ternana, il Secondo Turno Nazionale dei Play Off di Serie C ha fatto fuori un’altra squadra del girone C, il Potenza. Tutta l’amarezza del Presidente Salvatore Caiata al termine del match pareggiato 0-0 sul campo della Reggio Audace:

“Batto le mani a questi ragazzi, al mister. Il destino scrive delle trame beffarde. Onestamente anche quest’anno usciamo senza aver perso e comandando la partita. C’è dispiacere, l’amarezza è tanta. Siamo più amareggiati di Catania perchè qui avevamo davvero un piede in Serie B, non lo dicevo per scaramanza, avendo una squadra forte. Inoltre avremmo giocato la successiva gara tra le mura amiche e non ci sarebbe stata storia”.

